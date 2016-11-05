5 حالات اعتداء جنسيّ في البرازيل كلّ ساعة

لندن ـ أفاد تقرير جديد لمنظمة “المنتدى البرازيلي للأمن العام” غير الحكومية أن 45 ألف و460 حالة اعتداء جنسيّ على النساء تم الابلاغ عنها في عام 2015، واقع 5 حالات في الساعة، لكن هذا الرقم أقل من عدد الحالات التي وقعت في البلاد، إذ لا تبلغ جميع النساء عن المضايقات والاعتداءات التي يتعرضن لها.

هل صدمك هذا العدد من الاعتداءات في الساعة الواحدة؟

إذا كان الأمر كذلك، فإنك ستزداد صدمة حين تعلم أن معدل خمسة اعتداءات في الساعة هو أقل بنسبة 9.9 في المئة من العدد المسجل في سنة 2014.

وكشفت المنظمة غير الحكومية، قبل أسبوع، كما ذكرت “خدمة دنيا” أن جرائم القتل في الأعوام الأربعة الماضية في البرازيل أوقعت عددا من الضحايا يفوق عدد قتلى الحرب في سوريا.

من جهة أخرى، أشار التقرير في عرضه لحالة الأمن في البرازيل إلى أن أكثر من مليون سيارة تعرضت للسرقة العام الماضي، أي بمعدل مركبة واحدة كل دقيقة، مع انخفاض بنسبة 0.6 في المئةبالمقارنة مع العام السابق.

وسجل هذا العدد من عمليات السرقة رغم أن الحكومة المركزية وبقية ولايات البلاد استثمرت العام الماضي حوالي 22 مليار يورو في مجال الأمن.