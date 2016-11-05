سجن مراهق 3 أشهر بعد تسميته شبكة “الواي فاي” باسم “داعش”

باريس ـ قضت محكمة فرنسية بسجن شاب بسن المراهقة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بعد تسميته شبكة الواي فاي الخاصة به باسم “داعش”.

وقالت كريمة المنهولي محامية الفتى “لم يكن هناك أي تعاطف مع الإرهاب، لم يكن هناك سوى كلمة “Daesh21″ – بالعربية داعش 21-” مشيرة إلى أنها ستستأنف الحكم الجنائي بحق موكلها.

وأضافت “كان عملا غبيا من قبل شاب بعمر 18 عاما، لا يمكن أن يفسر لماذا فعل ذلك”.

وكانت القضية قد أحيلت إلى محكمة في بلدة بشرق ديجون في يوليو بعد أن شاهد أحد جيران الفتى اسم شبكة الواي فاي “داعش” على قائمة الشبكات المتاحة لديه، الأمر الذي حدا به لاستدعاء الشرطة.

وقالت المحامية “كان هناك تحقيق وتفتيش ولكن لم يتم العثور على أي شيء. وما من هناك من شيء يشير إلى أن موكلي يتعاطف مع هذا الفكر. بل على العكس من ذلك، إنه ينكره بشدة”.

وحكمت المحكمة على الشاب بالسجن مع وقف التنفيذ بعد أن رفض عرضا بحكم مخفف للعمل 100 ساعة في خدمة المجتمع.

وقال المحامي إن هناك سلسلة من الاتهامات الجنائية المماثلة منذ يناير 2015 عندما صدرت تعليمات من قبل السلطات بسرعة ملاحقة الحالات المشتبه فيها التي تتعاطف مع الإرهاب.

يذكر أن فرنسا تحيي في 13 نوفمبر الذكرى الأولى للهجمات الدامية على باريس والتي خلفت نحو 130 قتيلا.