قيادي حوثي بارز ينضم للقوات الحكومية شمالي اليمن

اليمن - الأناضول – انضم قيادي ميداني بارز في جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، السبت، إلى القوات الحكومية اليمنية في محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية، شمالي البلاد.

وقال عبد الله الأشرف المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة الجوف في تصريح مقتضب، إن “القيادي الحوثي الميداني البارز جابر محمد صالح الحداده، انضم لقوات الجيش والمقاومة في المحافظة”.

وأضاف الأشرف، أن” انضمام الحداده تم مع أحد مرافقيه”، متوقعاً انضمام قيادات حوثية أخرى إلى صفوف الجيش والمقاومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأوضح أن “الحداده الذي أعلن ولاءه للسلطات الشرعية في اليمن، يعتبر من القيادات الحوثية الميدانية المهمة في محافظة الجوف”، دون ذكر أسباب الانشقاق عن “الحوثيين”.

وسبق أن أعلنت القوات الحكومية اليمنية، خلال الفترة الماضية، عن انضمام أكثر من قيادي حوثي ميداني في محافظة الجوف، إلى صفوف قواتها.

ويسيطر الحوثيون وحلفاؤهم من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح على معظم شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، في ظل حرب مستمرة منذ 19 شهراً.