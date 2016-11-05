يلدريم ينتقد تصريحات أوروبية عن المستجدات في تركيا

إسطنبول - الأناضول - انتقد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، تصريحات أوروبية بشأن المستجدات الأخيرة في تركيا استناداً على معلومات خاطئة وناقصة، معرباً عن أسفه حيال ذلك.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها يلدريم مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، مساء الجمعة، حسبما ذكرت مصادر في رئاسة الوزراء التركية.

وأكّد يلدريم أن القضاء التركي يتمتع بالحيادية ويتخذ إجراءاته بناء على مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، ويعمل على مكافحة منظمات إرهابية دموية تستهدف المواطنين على رأسها “بي كا كا” و”فتح الله غولن”.

وأوضح يلدريم أن هناك أطرافاً في الدول الأوروبية تعمل عل نشر معلومات خاطئة عن التطورات في تركيا، وهي معلومات عارية عن الصحة.

وأشار إلى التفجير الذي تبنته منظمة “بي كا كا” في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، مبيناً أن هذا التفجير مثال على مجازر المنظمات الإرهابية.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة احترام جميع الأطراف قرارات المحاكم المستقلة في دول القانون، معرباً عن انزعاجه من تحريف التطورات في تركيا للرأي العام الأوروبي ودفاع بعض الجهات السياسية عن داعمي الإرهاب.

بدوره، أشار شولتز إلى أهمية تعميق التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي في إطار القيم والمصالح المشتركة، مبيناً أن الرأي العام الأوربي يراقب التطورات في تركيا عن كثب.

يأتي ذلك على خلفية عمليات توقيف نفّذتها السلطات التركية مؤخراً ضد نواب من حزب الشعوب الديمقراطي (معارض) في تحقيقات متعلقة بالإرهاب.