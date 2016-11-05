قائد عسكري ايراني: وجهنا ضربة لتنظيم الدولة داخل العراق

طهران - د ب ا – كشف المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية، اللواء حسن فيروزآبادي، النقاب عن قيام القوات الايرانية بتوجيه ضربة لتنظيم الدولة الاسلامية داخل العراق، مشيراً الى “ان هذا الشيء هم انفسهم يعلمون به حيث اننا لا نعلن عن الكثير من الاعمال التي نقوم بها الى وسائل الاعلام”.

وقال اللواء فيروزآبادي في حوار خاص مع وكالة تسنيم الدولية للانباء نشرته السبت، “إن للتكفيريين نقطة ارتكاز في شمال العراق، كما انهم وصلوا الى مقربة من بغداد وحاصروها، وكانت النقطة الشرقية باتجاه ايران،و ان الطرق والمدن شرق بغداد تبعد عن ايران 40 كيلومتراً، وهذا كان تفسير لـ (اذا اقتربت داعش 40 كيلومترا من الحدود الايرانية سنقوم بضربها)، ونحنا قمنا بذلك وضربنا داعش هناك”.

ونوه اللواء فيروز آبادي الى قضية القاعدة العسكرية الايرانية الموجودة في العراق لمحاربة الدولة التي تحدثت عنها بعض وسائل الاعلام العربية، قائلا ان ذلك تعود الى ماقبل قضية تقدم التكفيريين، مضيفاً: ان كل جهاز عسكري لديه استخبارات خارجية، فهذه الاستخبارات تذهب الى منطقة وتجمع المعلومات، سواء جواً ام براً او عن طريق وسائل الكترونية وتجمع معلومات برية عن العدو”.

وتابع: والآن كيف نعرف ماذا يفعل الدواعش؟ او الامريكان ماذا يفعلون مع داعش؟ نقوم نحن دائما بالاطلاع على ذلك عبر جمع المعلومات من المصدر بحد ذاته.

يذكر ان ايران يدعم العراق في قتاله ضد الدولة، وعمل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني للحكومة العراقية خلال العمليات لتحرير مدينة الفالوجة ،حسبما اعلن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في شهر حزيران /يونيو الماضي .