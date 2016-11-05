فتح معبر رفح الأحد “استثنائياً” لسفر وفد اقتصادي من غزة

غزة - الأناضول – قررت السلطات المصرية، فتح معبر رفح الحدودي، “استثنائياً” ليوم واحد، الأحد، لسفر وفد مكون من رجال أعمال واقتصاديين، سيشاركون في مؤتمر، ينظمه مركز أبحاث مصري.

وقال هشام عدوان مدير الجانب الفلسطيني، من المعبر، إن السلطات المصرية أبلغتهم بقرار فتح المعبر الأحد لسفر رجال الأعمال.

وأضاف إن فتح المعبر سيكون استثنائياً، ليوم واحد فقط، لسفر الوفد الاقتصادي المكون من 120 شخصاً، وسيتم إغلاقه فور مغادرتهم، على أن يتم إعادة فتحه الخميس المقبل لعودتهم.

ولم يصدر حتى اللحظة أي إعلان رسمي من السلطات المصرية، حول فتح المعبر.

وقال أسامة كحيل، رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة، في تصريحات سابقة إن “المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط وجّه دعوة لـ 35 شخصية من غزة، تضم ممثلين عن رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، لحضور مؤتمر سيناقش كيفية حل وتطوير الأزمات والمشاكل الاقتصادية والتجارية التي تعصف بالقطاع″.

وكان ذات المركز، قد نظم مؤتمراً، في 15 أكتوبر/تشرين أول الماضي، شارك فيه نحو مائة شخصية سياسية وأكاديمية، من قطاع غزة.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.