شتاينماير يفوز بالتزكية بترشيح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لخوض الانتخابات البرلمانية العام المقبل

كلوستر لينين- د ب أ- فاز فرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية ألمانيا بترشيح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية براندنبورغ لخوض الانتخابات البرلمانية كمرشح مباشر عن الحزب.

وخلال مؤتمر الحزب الانتخابي في منطقة كلوستر لينين، حصل شتاينماير على تأييد 51 مندوبا فيما امتنع مندوب واحد فقط عن التصويت.

يذكر أن شتاينماير كان المتقدم الوحيد للترشح عن الحزب في الدائرة الانتخابية رقم 60.

وكان شتاينماير ترشح عن الحزب الاشتراكي في انتخابات عام .2013

وهنأ ديتمار فويدكه، زعيم الحزب الاشتراكي في براندنبورج ورئيس الحكومة هناك، شتاينماير على الفوز بترشيح الحزب.