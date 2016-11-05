موسكو: ننتظر موقف واشنطن من أنباء اختراق قراصنة أمريكيين لأنظمة حكومية روسية

موسكو- د ب ا- أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّها تنتظر موقف واشنطن من الأنباء التي ذكرها الإعلام الأمريكي حول قيام قراصنة أمريكيين مقربين من الإدارة باختراق أنظمة حكومية روسية، لافتة إلى أن غياب مثل هذا الردّ يثبت وجود إرهاب إلكتروني حكومي في الولايات المتّحدة.

وقالت المتّحدثة الرسمية للخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة، السبت، “غياب أي رد فعل من واشنطن يعني ثبوت وجود إرهاب إلكتروني حكومي هناك”، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

كما أضاف البيان “في حال نفذ القراصنة الأمريكيون تهديداتهم تجاه روسيا سيكون لدى موسكو الحقّ الكامل في توجيه الاتهام المناسب لواشنطن”.

كان قراصنة عسكريون أمريكيون قد اخترقوا الشبكة الالكترونية الروسية وشبكات الاتصالات اللاسلكية ونظم القيادة للكرملين، مما يجعلها عرضة للهجوم باسلحة الكترونية أمريكية سرية اذا رات الولايات المتحدة ذلك ضروريا،بحسب مسؤول استخباراتي رفيع المستوى، ووثائق سرية أمريكية، اطلعت عليها شبكة “ان بي سي نيوز″.

يذكر ان واشنطن اتهمت في الشهر الماضي موسكو بأنها قرصنت منظمات سياسية وأنظمة انتخابية في الولايات المتحدة، بما في ذلك البريد الالكتروني للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بهدف التدخل في العملية الانتخابية الامريكية.

غير ان موسكو نفت ذلك.