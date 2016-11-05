إصابة ثلاثة فلسطينيين بعد اعتداء مستوطنين عليهم قرب رام الله

رام الله- الأناضول- أصيب ثلاثة فلسطينيين بجراح، جراء اعتداء مستوطنين يهود، عليهم، خلال قطفهم ثمار الزيتون في قرية الجانية، قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفادت مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني (رسمية) أن طواقمها نقلت الإصابات إلى مجمع رام الله الطبي.

وأشارت إلى أن إحدى الإصابات وصفت بالخطيرة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن المستوطنين هاجموا ثلاثة شبان من عائلة أبو فخيدة، كانوا يقطفون الزيتون في قرية الجانية، القريبة من مستوطنة “طلمون ج” المقامة على أراضي القرية.

وأشار شهود العيان إلى أن أحد الشبان أصيب برأسه ووصفت جراحه بالخطيرة.