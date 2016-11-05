القوات الأمريكية تعترف باحتمال مقتل مدنيين في غارة جوية على أفغانستان

كابول- د ب أ- ذكرت القوات الأمريكية في أفغانستان القوات الأمريكية السبت أن تحقيقا أوليا يظهر أن قصفا جويا جرى تنفيذه بدعم من قوات الأمن الافغانية بإقليم قندوز شمال البلاد هذا الاسبوع “ربما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين”.

وقتل 30 مدنيا وأصيب 26 آخرين في غارة جوية تم تنفيذها في أعقاب عملية مشتركة نفذتها القوات الافغانية والأجنبية ضد عناصر طالبان في مدينة قندوز.

وقال دولت وزيري، أحد المتحدثين باسم وزارة الدفاع الافغانية إن الملا تقي وأحمديار، وهما من قادة طالبان من بين 30 عنصرا من طالبان لقوا حتفهم.وأصيب عشرة آخرون.

وجاء في بيان، صادر عن القوات الأمريكية إن الحادث وقع بينما كانت القوات الافغانية تستهدف زعماء طالبان “الذين كانوا ينفذون هجمات إضافية على مدينة قندوز″، مضيفا أن القوات الافغانية ومستشاريها الاجانب تعرضوا لنيران كثيفة وطالبوا بغارات جوية.

وذكر الجنرال جون دبليو نيكولسون، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان “أعرب عن أسفي الشديد لفقدان أرواح بريئة، بغض النظر عن الظروف” مضيفا أن فقدان أرواح المدنيين يمثل “مأساة”.

وتابع وزيري أن الهدف كان تجمعا من قادة طالبان في أحد منازلهم.