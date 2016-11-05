74 جلدة وخمس سنوات سجن لمغني راب إيراني بتهمة “نشر الرذيلة الغربية”

طهران- د ب أ- قضت محكمة على مغني راب إيراني بالسجن خمس سنوات والجلد 74 جلدة، السبت، بعد إدانته بنشر الرذيلة الغربية في هذه الأمة الإسلامية، وفق ما ذكرت وكالة “إسنا” الإيرانية للأنباء نقلا عن النيابة العامة.

ويعد أمير حسين مقصودلو، الذي يحمل اسما فنيا هو (تا تا-لو) واحدا من عدد متزايد من المطربين الذين عادة ما يقدمون عروضا سرية لجمهور محدد في إيران، وذلك بسبب أن الأسلوب الغنائي المفضل لديهم للأداء- في هذه الحالة، موسيقى الراب- ممنوع في إيران.

وتم توجيه تهم نشر الرذيلة الغربية للمغني في وقت سابق من هذا العام.

وقد تم تأجيل قضيته بالمحكمة لمدة شهرين، حين تم سجنه وسط ذلك بتهمة إهانة القاضي. وحينما اعتذر، أطلق سراحه بكفالة حتى يتمكن من استكمال محاكمته.

وجاء حكم السبت، تخفيفا للحكم الأول الذي تلقاه والذي كان مقررا أن يقضي بمقتضاه 10 سنوات في السجن.

وبرغم أن إيران سمحت، في السنوات الأخيرة، لموسيقى البوب بشق طريقها إلى داخل البلاد، لكن الفنانين الذين يؤدون ألوانا موسيقية أخرى مثل الراب والهيب هوب والميتال يجدون أنفسهم محظورين في كثير من الأحيان. وحتى الفنانين غير المحظورين يضطرون للأداء في إطار مبادئ توجيهية صارمة، فيما العروض التي يتم منحها تصريحا رسميا تواجه عادة احتجاجات ضدها من قبل رجال الدين والمتشددين.