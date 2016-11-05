رئيس جنوب أفريقيا لمؤيديه: لست خائفاً من السجن

جوهانسبرج- رويترز- في أول ظهور علني له، منذ أن وثق محققون علامات على فساد حكومي، قال رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما لمؤيديه اليوم السبت إنه غير خائف من دخول السجن، لأنه سجن من قبل أثناء حقبة الفصل العنصري.

وذكرت هيئة معنية بمكافحة الكسب غير المشروع في جنوب أفريقيا، في تقرير لها الأسبوع الماضي، أن قاضيا سيحقق فيما إذا كان زوما وبعض وزرائه وشركات تابعة للدولة قد ارتكبوا أخطاء في تعاملهم مع رجال أعمال هنود أغنياء.

ووجهت اتهامات لثلاثة أشقاء هم أجاي وأتول وراجيش جوبتا -وهم أصدقاء لزوما ونجله- بممارسة نفوذهم فيما يتعلق بتعيين وزراء والفوز بعطاءات حكومية إثر معاملة تفضيلية لهم. وينفي زوما والأشقاء الثلاثة ارتكاب أي مخالفات.

ودعا آلاف المحتجين الرئيس زوما لتقديم استقالته بعد صدور التقرير المكون من 355 صفحة في حين قال بعض ساسة المعارضة إنه ينبغي أن يواجه زوما اتهامات جنائية.

وتحدث زوما لحشد أمام منزله في منطقة كوا-زولو ناتال قائلا “لست خائفا من السجن. دخلت السجن أثناء النضال (ضد الفصل العنصري).” وقضى زوما بوصفه سجينا سياسيا عشر سنوات خلف القضبان في جزيرة روبن مع نيلسون مانديلا أثناء حكم الأقلية البيضاء.

وأضاف “لم يعد من مجال للنقاش الديمقراطي. المجال الوحيد الآن متاح لدفوع المحامين أمام المحكمة. هذه ليست ديمقراطية”.

ولم يورد تحقيق هيئة مكافحة الكسب غير المشروع ارتكاب أي جرائم لكنه أوصى بأن يتولى قاض سير التحقيقات.

وفي إحدى الحالات أشار التقرير إلى تدخل حكومي “استثنائي ولم يسبق له مثيل” في نزاع لشركة خاصة تورط فيه أصدقاء زوما وابنه.

وقال التقرير إن ذلك خلق “تعارض مصالح محتملا لدى الرئيس بين كونه قائدا للدولة ومصلحته الخاصة كصديق وأب”.

ويواجه زوما الأسبوع المقبل اقتراعا بسحب الثقة أمام البرلمان. وكان أن فاز باقتراعين مماثلين هذا العام بدعم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم الذي يسيطر على ثلثي البرلمان.

ومنذ توليه السلطة عام 2009 تخطى زوما (74 عاما) عددا من فضائح الفساد بفضل دعم كبار رجال الحزب الحاكم.