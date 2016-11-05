كنيسة سان دييجو الكاثوليكية: الشيطان يعمل من خلال هيلاري كلينتون





كاليفورنيا- رويترز- ذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية، والموقع الالكتروني لكنيسة كاثوليك في سان دييجو بولاية كاليفورنيا أن الكنيسة قالت لرعاياها إن الشيطان يعمل من خلال سياسيين مثل المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون، وحذرت من أن التصويت للديمقراطيين “خطيئة مهلكة”.

وأصدرت الكنيسة البيان في منشورها الأسبوعي لمرتاديها، والذي مازالت نسخة منه موجودة في موقع الكنيسة على الإنترنت.

وقال المنشور المؤرخ في 30 أكتوبر تشرين الأول “إبليس خدع الكثير من المسيحيين للتحول من القيم المسيحية إلى قيم دنيوية… الشيطان يفعل هذا من خلال طرق أوضحها سول الينسكي، والنتيجة مثلما قالت هيلاري كلينتون ’الأعراف الثقافية المتجذرة والمعتقدات الدينية والقواعد الهيكلية يجب أن تتغير’ لتبعدنا عن تعاليم الرب”.

والينسكي كان قائداً مجتمعياً رائداً في شيكاجو، عرف بأساليبه المعتمدة على المواجهة -لكن بدون اللجوء للعنف- لتحقيق التغيير الاجتماعي.

وقالت محطة “إن بي سي 7″ التلفزيونية المحلية إن صفحة من منشور آخر وصفت التصويت للديمقراطيين بأنه “خطيئة مهلكة”.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من أبرشية سان دييجو الكاثوليكية.

لكن محطة “إن بي سي 7″ قالت إن أسقف الكاثوليك في سان دييجو روبرت مكيلروي قال في بيان “في حين أننا لدينا دور أخلاقي علينا أن نقوم به في تفسير التعاليم الكاثوليكية المتعلقة ببعض قضايا السياسة العامة إلا أننا يجب علينا ألا ندعم مرشحاً بعينه… أو نشارك في نشاط سياسي حزبي من أي نوع″.