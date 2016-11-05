تخفيف حكم حبس ممثلة مصرية ساخرة معروفة بنقدها للنظام لـ 6 أشهر





القاهرة- الأناضول- قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بقبول الاستئناف المقدم من دفاع ممثلة ساخرة من الأوضاع السياسية، على حكم حبسها سنة بتهمة “ممارسة الدعارة”، وتخفيف الحكم لـ6 أشهر، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر لـ “الأناضول”، متحفظاً على ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن “محكمة جنح مستأنف قصر النيل (وسط القاهرة)، قضت اليوم بقبول استئناف الممثلة شروق عبد العزيز، وتخفيف حبسها من سنة إلى 6 أشهر لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب”.

فيما أنكرت الممثلة المتهمة شروق عبدالعزيز ارتكابها للواقعة خلال تحقيقات النيابة وجلسات المحاكمة.

وأوضح المصدر أنه “من حق المتهمة تقديم طلب بطعن على الحكم أمام محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون) خلال 60 يومًا من صدور الحكم (اليوم)”.

ووفق مراسل “الأناضول”، تعد محاكمة الممثلة المعروفة في الوسط الافتراضي (مواقع التواصل الاجتماعي)، بالسخرية من النظام، من أسرع المحاكمات من حيث الوقت.

وفي 21 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أحالت نيابة قصر النيل (وسط القاهرة)، المتهمة إلى محكمة الجنح، بعد القبض عليها مباشرة، وتم الحكم عليها بالحبس عام في اليوم التالي، بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب العامة.

وتعد شروق عبدالعزيز من الشخصيات المثيرة للجدل في مصر، حيث يتابع صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نحو ربع مليون مشترك، ولها مقاطع فيديو شهيرة، تنتقد النظام، ولا سيما جهاز الشرطة، وممارساته ضد المعارضة والسجناء والمواطنين.

وتلقى أعمال الممثلة الساخرة، تجاوباً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، حراكاً واسعاً مناهضاً للنظام المصري وأجهزته الرسمية وعلى رأسها وزارة الداخلية، حيث يخرج بين الحين والآخر مشاهير وآخرون مجهولون بمقاطع فيديو تنتقد تعامل النظام مع المواطنين، سريعاً ما يلاحقها الاخير أمنياً وقضائياً.

وكان أبرز تلك الوقائع، القبض على “أطفال الشوارع″، هي فرقة غير رسمية لفنون المسرح والأغاني الساخرة، وتضم 6 شباب يجتمعون في أي مكان بمصر؛ حيث يمسك أحدهم بهاتف محمول يصور “فيديو سيلفي” له مع الخمسة الآخرين، يغنون ويسخرون من واقع المجتمع، ومن ثم ينشرونه عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

والشهر الماضي حصل مقطع فيديو يحمل اسم “خريج التوكتوك (مركبة صغيرة)” الذي ظهر في برنامج الإعلامي المصري عمرو الليثي، على قناة “الحياة” الخاصة، نحو 5 ملايين مشاهدة، قبل أن تقوم القناة بحذفه بعد تعرضها لانتقادات حادة من مؤيدي السلطات المصرية، وحينها تحدث شاب من أحد المناطق الشعبية بمصر، عن حزنه على أحوال بلاده.