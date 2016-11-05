﻿الشرطة الفرنسية تخلي مخيما للمهاجرين في باريس بعد إغلاق مخيم كاليه

أجلت الشرطة الفرنسية آلاف المهاجرين أمس من مخيم في شمال شرق باريس تضاعف حجمه بعد إغلاق مخيم «الغابة» في كاليه الأسبوع الماضي. وقالت الشرطة انها أجلت 3852 مهاجرا وأعادت توزيعهم وان الكثير منهم يقيمون حاليا في صالات رياضية ومنشآت عامة أخرى قبل نقلهم لمراكز إيواء انتظارا لفرز طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

وقال متحدث باسم مفوض شرطة باريس «انتهى الأمر» بعد عملية استمرت أربع أو خمس ساعات دخلت بعدها شاحنات القمامة وعمال النظافة للموقع لإزالة الخيام والحشيات والقمامة. وأمرت الحكومة الاشتراكية بتنفيذ العملية بعد أيام من إزالة مخيم كاليه الأكبر حجما على الساحل الشمالي للبلاد.