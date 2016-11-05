﻿مديرا «الجزيرة» و«العربية» يتقاذفان «التغريدات» بسبب البرنامج الصباحي

لندن ـ «القدس العربي»: تقاذف كل من المدير العام لقناة «الجزيرة» ياسر أبو هلالة والمدير السابق لقناة «العربية» عبد الرحمن الراشد التغريدات التي لم تخلُ من تلميحات، وذلك في إطار الجدل الذي أشعلته الانطلاقة الجديدة لقناة «الجزيرة» في الذكرى العشرين لتأسيسها، وهي انطلاقة تضمنت ما أطلق عليه الكثيرون «ثورة برامجية» لفتت الانتباه وحازت على اهتمام الكثيرين. وتسببت جملة البرامج الجديدة التي أطلقتها القناة واحتفت بها في حالة من الجدل في أوساط المشاهدين العرب، حيث اعتبر الكثيرون أنهم أمام قناة جديدة رأت النور من جديد، فيما كان للبرنامج الصباحي الجديد نصيب كبير من النقاش على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب التشابه الكبير بينه وبين برنامج «صباح العربية» الذي تبثه قناة «العربية» منذ سنوات طويلة.

ونشر المدير العام السابق لقناة «العربية» عبد الرحمن الراشد صورة عبر حسابه على «تويتر» وضع عليها لقطة من برنامج «صباح العربية» في 2006 ولقطة من برنامج «هذا الصباح» على الجزيرة ولفت إلى أن هذا الأخير في العام 2016 بينما الأول قبله بعشر سنوات، في رسالة واضحة المضمون أراد أن يقول فيها أن «العربية» سبقت «الجزيرة» إلى البرنامج قبل ذلك بعشر سنوات.

وكان الراشد في العام 2006 المدير العام لقناة «العربية» ويُنسب له الفضل في العديد من التطويرات التي أدخلها على القناة، كما أنه تمتع بأطول فترة لإدارة القناة منذ تأسيسها، حيث كان الإعلامي الأردني صالح القلاب قد أدارها لفترة وجيزة قبل الراشد، ثم بعد الراشد تولى عادل الطريفي إدارة القناة لشهور معدودة قبل أن يصبح وزيراً للإعلام في السعودية، ثم جاء خلفاً له تركي الدخيل الذي لا يزال على رأس القناة.

ورد أبوهلالة على الراشد عبر برنامج «بلا حدود» على شاشة «الجزيرة» بشكل مباشر وعلني قائلاً أن «الجزيرة» كان لها برنامج صباحي وأوقفته بعد اندلاع ثورات الربيع العربي بسبب الضغط الإخباري العربي، مشيراً إلى أن «الجزيرة تفخر بأن موظفيها السابقين هم من أسسوا العديد من القنوات الأخرى المنافسة».

وأضاف أبو هلالة: «نحن سعداء بردود الفعل الكبيرة، لأن أسوأ شيء أن لا تحدث جدلاً، أنا سعيد بأن القنوات المنافسة مهتمة بما حصل، ومن يتابع ردود الفعل أثبت أن الجزيرة لا تزال القناة الأولى ذات التأثير في المنطقة وشكلت أساساً لكل القنوات الإخبارية في المنطقة».

وتابع: «الجزيرة بدأت هذا المشروع في الإعلام العربي، ومن أسسوا القنوات المنافسة هم موظفون سابقون في الجزيرة، بمن فيهم من أسسوا قناة العربية وقناة سكاي عربي وقناة بي بي سي عربي، وهذا مصدر فخر لنا، والخبرة التي لدينا هي متاحة لدى الجميع، فنحن أطلقنا شرارة التغيير في المنطقة».

وأكد أبو هلالة أن «التأثير الذي أحدثته الدورة البرامجية الجديدة كبير، وردود الفعل على شبكات التواصل كبير، وهذا مؤشر على التغيير». وأضاف ان «الزخم الاخباري اليومي والأحداث الكبرى في المنطقة هو ما أدى إلى تراجع البرامج المنوعة على شاشة الجزيرة».

ونشر أبوهلالة عبر حسابه على كل من «تويتر» و»فيسبوك» مضمون رده على تغريدة الراشد، مرفقاً الرد بفيديو لفقرة اللقاء الذي أجراه معه أحمد منصور في بداية برنامج «بلا حدود» الذي تناول الذكرى العشرين لانطلاقة القناة.

يشار إلى أنَّ «الجزيرة» أطلقت برنامجاً صباحياً جديداً في الذكرى العشرين لانطلاقتها، وذلك ضمن باقة برامجية ضخمة، وهو برنامج منوع يتضمن عدداً من الفقرات المختلفة البعيدة عن السياسة والأخبار، إلا أن العديد من المعلقين على الانترنت رأوا في البرنامج تقليداً لقناة «العربية» فيما ذهب آخرون إلى أن كل البرامج الصباحية العربية منقولة أصلاً عن الإعلام الغربي، حيث تُحاول التلفزيونات العربية تعريب الفكرة ليس أكثر.