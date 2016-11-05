﻿روزبرغ يضع يدا واحدة على لقب فورمولا- 1!

مكسيكو سيتي ـ «القدس العربي»: حافظ البريطاني لويس هاميلتون على آماله في الاحتفاظ بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 بعد فوزه بلقب سباق جائزة المكسيك الكبرى، ولكن الحسابات تقول أن زميله الألماني في مرسيدس نيكو روزبرغ سيحسم اللقب إذا فاز بلقب سباق البرازيل في غضون أسبوعين.

الفوز في السباق قبل الأخير في الموسم الحالي سيضمن لروزبرغ لقب بطولة العالم للمرة الاولى في مسيرته، كما أن الحصول على المركز الثاني في سباق البرازيل والمركز الثالث في سباق أبوظبي، أو العكس، سيعني رسميا تتويج روزبرغ باللقب حتى لو فاز هاميلتون بلقب هذين السباقين.

وفي مضمار «اوتودرومو هيرمانوس رودريغز» بسط هاميلتون سيطرته على مجريات السباق المكسيكي بعدما انطلق من المركز الأول ورغم محاولته اختصار المسافة داخل المضمار لكنه لم يتعرض لأي عقوبة نظرا لأنه لم يحقق استفادة مباشرة من هذه الخطوة. وفي واقعة مشابهة في مرحلة متأخرة من السباق تعرض ماكس فيرستابن سائق ريد بول لعقوبة التأخر خمس ثوان، عندما قام بقطع الطريق على سيباستيان فيتيل سائق فيراري.

وبسبب هذه العقوبة تقدم فيتيل إلى المركز الثالث لكن السائق الألماني تعرض لعقوبة الإيقاف عشر ثوان بسبب تغيير اتجاه سيارته أثناء ملاحقة دانييل ريتشاردو له ليصعد بذلك سائق ريد بول إلى المركز الثالث. واختلف فيتيل وفيرستابن وريتشاردو في أرائهم إزاء تلك الواقعة، التي أضافت بعض الإثارة خلال اللفات العشر الأخيرة من السباق. وقال فيتيل أنه يعتذر عن التحدث بطريقة غير لائقة عبر إذاعة الفريق اتجاه تشارلي وايتينغ مدير قطاع السباقات في الاتحاد الدولي، وسيفحص مجددا تسجيل لحظة الواقعة التي جمعته بزميله السابق ريكاردو. وأوضح فيتيل: «كنت أكافح بقوة وكنت أحاول منحه بعض المسافة، وهو الشيء الذي فعلته على ما اعتقد». وأعرب ماوريتسيو اريفابين رئيس فريق فيراري عن غضبه من قرار مراقبي السباق، الذي أدى إلى تراجع فيتيل للمركز الخامس، مشيرا إلى أن سائق فريقه تم ابعاده عن الصعود لمنصة التتويج بسبب «البيروقراطية» و«القرار قاس للغاية وغير عادل».

ومن جانبه قال كريستيان هورنر رئيس مرسيدس أن القرار سليم، ويرى أن فريقه يقترب بشكل أكبر من مرسيدس. وحقق هاميلتون فوزه الحادي والخمسين في سباقات الجائزة الكبرى ليحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر فوزا بسباقات الجائزة الكبرى، مناصفة مع الان بروست، فيما يتصدر الألماني مايكل شوماخر القائمة بإجمالي 91 انتصارا. ولكن هاميلتون يحتاج إلى الفوز في سباق البرازيل لمرة الأولى للحفاظ على أي فرصة له في التتويج بلقب بطولة العالم للمرة الرابعة في مسيرته والثالثة على التوالي. وقال هاميلتون بعد فوزه في المكسيك: «من المؤسف أن هذه النتائج تتحقق في مرحلة متأخرة من الموسم». ومن جانه خرج روزبرغ بابتسامة على وجهه بعد حصوله على المركز الثاني، وقال: «ليست نتيجة سيئة على الاطلاق، الآن اتطلع إلى العودة لبيتي بعد أسبوعين غاية في المشقة من أجل الحصول على بعض الراحة مع أسرتي، من أجل الاستعداد كي أعود بشكل أقوى في البرازيل وأحقق الفوز هناك».