﻿… والنني وجيرو وفابريغاس الأبطأ!

كشفت صحيفة «دايلي ميرور» البريطانية، عن قائمة ضمت 20 لاعبا «الأبطأ داخل أرضية الملعب» في الموسم الحالي للدوري الإنكليزي لكرة القدم (البريميرليغ). وجاء ضمن القائمة مجموعة من النجوم أمثال المصري محمد النني والفرنسي أوليفيه جيرو في أرسنال، وبيتر كراوتش في ستوك، والإسباني سيسيك فــابريـغــاس المحترف في تشلسي.

ويتصدر القائمة الاسكتلندي تشارلي آدم (ستوك) بسرعة 26.72 كم/ ساعة، ثم زميله بالفريق بيتر كراوتش بسرعة 28.58 كم/ساعة، يليهما فابريغاس بسرعة 28.73 كم/ ساعة، والاسكتلندي شون مالوني (ستوك) بسرعة 28.87 كم/ ساعة. وجاء في المركز الخامس أوليفيه جيرو بسرعة 29.19 كم/ ساعة، يليه البرازيلي لوكاس ليفا (ليفربول) بسرعة 29.37 كم/ ساعة، ثم غاريث باري (ايفرتون) بسرعة 29.4 كم/ ساعة، فالويلزي هال روبسون كانو (وست بروميتش ألبيون) بسرعة 29.49 كم/ ساعة، يليه زميله كريغ غاردنر بسرعة 29.62 كم/ ساعة. واحتل أندي كينغ (ليستر) المركز العاشر بسرعة 29.7 كم/ ساعة، يليه النني بسرعة 29.86 كم/ ساعة، ثم توم هادلستون (هال) بسرعة 29.8 كم/ ساعة، ثم الإسباني سانتي كازولا (أرسنال) بسرعة 29.9 كم/ ساعة، وهاري ماغرير (هال) بسرعة 29.91 كم/ ساعة، فالإسباني لويس هيرنانديز (ليستر) بسرعة 29.92 كم/ ساعة. وجاء في المرتبة السادسة عشرة، جيمس وارد براوز (ساوثهامبتون) بسرعة 29.99 كم/ ساعة، يليه الإيفواري ماكس غراديل (بورنموث) بسرعة 30.06 كم/ ساعة، ثم ممفيس ديباي (مانشستر يونايتد) بسرعة 30.12 كم/ ساعة، فليون بريتون (سوانزي) بسرعة 30.13 كم/ ساعة، وأخيرا الألماني من أصول تركية إلكاي غندوغان (مانشستر سيتي) بسرعة 30.15 كم/ ساعة.