﻿والكوت وفاردي وماني أسرع لاعبي البريمرليغ

لندن ـ «القدس العربي»: أصدرت قائمة ضمت 20 لاعبا شملت «الأسرع داخل أرضية الملعب» في الموسم الحالي للدوري الإنكليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وضمت القائمة مجموعة من النجوم أمثال ثيو والكوت لاعب أرسنال، وجيمي فاردي لاعب ليستر، وساديو ماني لاعب ليفربول. ووفقا لإحصائية أجرتها صحيفة «دايلي ميرور» البريطانية، يتصدر القائمة الأيرلندي شون لونغ (ساوثهامبتون) بسرعة 35.31 كم/ ساعة، يليه لايندن غوش (سندرلاند) بسرعة 35.19 كم/ ساعة، ثم كايل ووكر (توتنهام) بسرعة 35.18 كم/ ساعة، فجيمي فاردي (ليستر) بسرعة 35.1 كم/ ساعة، وجيمس مكلين (وست بروميتش ألبيون) بسرعة 35.04 كم/ ساعة. وجاء في المرتبة السادسة أندري غراي (بيرنلي) بسرعة 34.87 كم/ ساعة، والإسباني أداما تراوري (ميدلزبره) بسرعة 34.84 كم/ ساعة، ثم الإيفواري إيريك بايلي (مانشستر يونايتد) بسرعة 34.8 كم/ ساعة، والفرنسي إيتيان كابو (واتفورد) بسرعة 34.83 كم/ ساعة، وويلفريد زاها (كريستال بالاس) بسرعة 34.79 كم/ ساعة. بينما احتل المركز الحادي عشر الياباني مايا يوشيدا (ساوثهامبتون) وثيو والكوت (أرسنال) بسرعة 34.78 كم/ ساعة، وجاء خلفهما الإسباني هيكتور بيليرين (أرسنال)، والمهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش (ستوك) بسرعة 34.77 كم/ ساعة. واحتل المرتبة الخامسة عشرة السنغالي ساديو ماني (ليفربول) بسرعة 34.75 كم/ ساعة، ومايكل أنطونيو (وستهام) بسرعة 34.74 كم/ ساعة، والهولندي فينسنت يانسن (توتنهام) بسرعة 34.69 كم/ ساعة، وإيريك بيترز (ستوك) بسرعة 34.65 كم/ ساعة، متساويا مع الإسباني خيسوس نافاس (مانشستر سيتي)، وأخيرا جوشوا كينغ (بورنموث) بسرعة 34.61 كم/ ساعة.