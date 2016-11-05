﻿هل يتحول ماتا إلى «خوان الاستثنائي» عند مورينيو؟

مانشستر ـ «القدس العربي»: عندما عين جوزيه مورينيو مدربا لمانشستر يونايتد قبل انطلاق الموسم الحالي لم يتحمس خوان ماتا للأمر وربما تكون له أسبابه في ذلك.

فخلال الفترة الثانية لمورينيو الذي يطلق عليه «الاستثنائي»، في تشلسي أستبعد المدرب البرتغالي اللاعب الاسباني الفائز بلقب أفضل لاعب في تشلسي مرتين من التشكيلة قبل أن يقرر بيعه إلى يونايتد في يناير/ كانون الثاني 2014 مقابل مبلغ قياسي في ذلك الوقت هو 37 مليون جنيه إسترليني. ورغم حب جماهير تشلسي لماتا فإن المدرب البرتغالي كان لديه شعور مختلف تجاه اللاعب الاسباني. وقال مورينيو في ذلك الوقت: «نحن نضغط على المنافس في منتصف ملعبه. لاعبو الهجوم أمامهم مساحة كبيرة للركض بين الضغط المبدئي وطريق العودة إلى الدفاع لتقليص المساحات مع مدافعي فريقي.» واعتقد أغلب المنتقدين أن ماتا سيرحل عن يونايتد بعد مجيء المدرب البرتغالي لكنه أصبح يحصل على مسؤولية أكبر من مورينيو هذه المرة. وتشير وسائل إعلام إلى احتمال تجديد عقده. وقدم المدرب السابق لتشلسي وريال مدريد وانتر ميلان وبورتو شرحا واضحا في سبتمبر/ أيلول.

وقال مورينيو: «أولا لم أقم ببيعه. وظيفتي ليست الشراء والبيع وظيفتي هي التدريب والعمل على أرض الملعب وتقديم النصيحة إلى إدارة النادي حول سياسة الانتقالات.» وأضاف: «ثانيا خوان هو من طلب الرحيل وعندما يطلب لاعب الرحيل اعتقد أن عليك التفكير مرتين.» وتابع: «ثالثا اعتقادي عن كرة القدم والأهداف التي كانت لدينا في تشلسي مختلفة تماما عن التشكيلة الحالية في يونايتد وما أحاول القيام به هنا. خوان في مشروعي في تشلسي كان لاعبا وخوان في مشروعي في يونايتد يختلف تماما».

وشارك ماتا في التشكيلة الأساسية في الدوري خمس مرات تحت قيادة مورينيو هذا الموسم وسجل هدفين وأخيرا أصبح يشارك في المركز المفضل، وهو صانع اللعب خلف المهاجم، وهو ما حرم منه تحت قيادة المدربين السابقين ديفيد مويز ولويس فان خال. ويعتقد مورينيو أن ماتا وجد «مكانه الطبيعي» في «اولد ترافورد»، كما ان استبعاد وين روني قائد الفريق من التشكيلة الأساسية ساعد اللاعب الاسباني أيضا. واللاعب السابق لتشلسي وبلنسية مثل السلالة النادرة في العصر الحديث. فهو يسعى للحصول على درجة علمية في التسويق وإدارة الأعمال من جامعة مدريد وأيضا يعشق التصوير. وهو أيضا يظهر امتنانه الحقيقي لما يحصل عليه الآن. فعلى سبيل المثال نشر مطلع الشهر الحالي فيديو ظهر فيه ماتا وهو يعطل تحرك حافلة يونايتد من أجل مقابلة مشجع للفريق حضر مع ابنه المعاق. وهذه واحدة من عدة مرات تظهر عدم أنانية ماتا خلال مسيرته ومشاركته في عدة أعمال خيرية في بريطانيا واسبانيا. وبعد التعاقد مع هنريخ مختاريان من بوروسيا دورتموند مقابل 26 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي، توقع العديد أن يكون ذلك على حساب ماتا، لكن مورينيو هو الذي منح اللاعب الاسباني فرصة لإثبات جدارته في الفريق.