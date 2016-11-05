﻿قيادي بحركة الجهاد الإسلامي: نعمل على إعداد وثيقة وطنية للخروج من المأزق الفلسطيني

غزة/محمد ماجد، علا عطا الله: قال محمد الهندي، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن حركته تعمل على إعداد وصياغة وثيقة وطنية، للخروج من المأزق الفلسطيني الراهن.

وأضاف الهندي، خلال لقاء مع صحافيين في مدينة غزة امس السبت، إن حركته بصدد عقد ورشات عمل مع الفصائل الفلسطينية حول المبادرة، التي طرحها مؤخرا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلّح، للخروج بوثيقة تحظى بإجماع فلسطيني.

ودعا الهندي الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى «التقاط مبادرة شلّح، والبدء بحوار وطني فوري».

وأضاف:»وضع المنطقة لا يحتمل، الاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية تراجع إلى حد غير مسبوق، علينا كفرقاء فلسطينيين أن نتفق، ونحن بصدد إعداد ورشات عمل للخروج بوثيقة شاملة ووضع استراتيجية فلسطينية جديدة، ولدينا من نقاط الاتفاق ما يمكن أن يشكل قاعدة للالتقاء والخروج من المأزق الراهن».

وأعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلّح، في 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي، عن مبادرة من عشر نقاط كان من أبرزها إلغاء العمل باتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل، وسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل، وإطلاق حوار وطني شامل لترتيب البيت الفلسطيني.

ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة بين حركتي فتح وحماس (أكبر فصيليْن على الساحة الفلسطينية).

ودعا الهندي إلى إعادة بناء منظمة التحرير، على «أساس وطني يضم كل أطياف الشعب الفلسطيني».

وتابع:»لا جدوى من المفاوضات، المفاوض الفلسطيني لا زال يلهث وراء حل الدولتين وهو حل ليس عملي على الأرض، علينا وقف التعامل مع مبادرة السلام العربية، أو أي اتفاقيات أخرى للسلام».

واعتمدت جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدت في بيروت عام 2002، مبادرة للسلام مع تل أبيب، تنص على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين قدماء في سجونها.