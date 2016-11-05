﻿قائد عسكري إيراني: وجهنا ضربة لتنظيم «الدولة» داخل العراق

طهران -د ب ا- كشف المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء حسن فيروزآبادي، النقاب عن قيام القوات الإيرانية بتوجيه ضربة لتنظيم «الدولة» داخل العراق، مشيرا «ان هذا الشيء هم انفسهم يعلمون به حيث اننا لانعلن عن الكثير من الاعمال التي نقوم بها إلى وسائل الاعلام».

وقال اللواء فيروزآبادي في حوار خاص مع وكالة «تسنيم» الدولية للانباء نشرته امس السبت «إن للتكفيريين نقطة ارتكاز في شمال العراق، كما انهم وصلوا إلى مقربة من بغداد وحاصروها، وكانت النقطة الشرقية بإتجاه إيران، وان الطرق والمدن شرق بغداد تبعد عن ايران 40 كيلومترا، وهذا كان تفسير لـ (اذا اقتربت داعش 40 كيلومترا من الحدود الإيرانية سنقوم بضربها)، ونحنا قمنا بذلك وضربنا تنظيم «الدولة» هناك.

ونوه اللواء فيروز آبادي إلى قضية القاعدة العسكرية الإيرانية الموجودة في العراق لمحاربة التنظيم التي تحدثت عنها بعض وسائل الاعلام العربية، قائلا ان ذلك تعود إلى ماقبل قضية تقدم التكفيريين، مضيفا: ان كل جهاز عسكري لديه استخبارات خارجية، فهذه الاستخبارات تذهب إلى منطقة وتجمع المعلومات، سواء جوا ام برا او عن طريق وسائل الكترونية وتجمع معلومات برية عن العدو».

وتابع: والآن كيف نعرف ماذا يفعل الدواعش؟ أو الأمريكان ماذا يفعلون مع داعش؟ نقوم نحن دائما بالاطلاع على ذلك عبر جمع المعلومات من المصدر بحد ذاته.

يذكر ان إيران يدعم العراق في قتاله ضد التنظيم، وعمل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني للحكومة العراقية خلال العمليات لتحرير مدينة الفالوجة، حسبما اعلن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في شهر حزيران /يونيو الماضي.