مقتل جندي تونسي داخل منزله بأيدي مهاجمين





تونس- أ ف ب- اغتيل جندي تونسي بأيدي “مجموعة من الأفراد” داخل منزله، على مقربة من جبل مغيلة وسط غرب تونس، على ما افاد التلفزيون الرسمي مساء السبت.

وأوضح التلفزيون الرسمي انه لم يعرف بعد عدد المهاجمين وهوياتهم.

ونقل عن المتحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي قوله إن وحدات الجيش والحرس الوطني بدأت عمليات البحث عن هؤلاء.

ولم تقدم السلطات التونسية في اتصال مع “وكالة فرانس برس″ أي تعليق اضافي.

وتواجه تونس منذ 2011 خطر جماعات جهادية نفذ عناصرها اعتداءات وهجمات اودت بحياة عشرات الشرطيين والعسكريين والمدنيين والسياح الاجانب.

وتبنت جماعة مرتبطة بتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي” عددا من هذه الهجمات، لكن الهجمات الرئيسية التي أدت الى مقتل 72 شخصا هم 59 سائحا و13 رجل امن في 2015 تبناها تنظيم “الدولة الاسلامية” المتطرف.

وأدت هذه الهجمات الى اضعاف الاقتصاد التونسي الذي دخل في ازمة منذ اطاحت ثورة مطلع 2011 نظام الرئيس زين العابدين بن علي.