الشرطة البريطانية تعتقل نحو 50 في احتجاج لجماعة أنونيموس بلندن





لندن- رويترز- اعتقلت الشرطة البريطانية 47 شخصاً يوم السبت خلال مظاهرة مناهضة للرأسمالية في وسط لندن، نظمتها جماعة أنونيموس المتخصصة في القرصنة الالكترونية.

وشارك مئات المحتجين كان كثيرون منهم يرتدون أقنعة في الاحتجاج الذي بدأ في ميدان الطرف الأغر وانتقل إلى البرلمان.

وهتف المتظاهرون “حل واحد.. الثورة” أثناء مسيرتهم التي رافقتها الشرطة.

وكان من المقرر تنظيم مسيرات مماثلة لها صلة بجماعة أنونيموس في مدن أخرى في شتى أنحاء العالم يوم السبت.