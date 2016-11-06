استراليا تتحقق من خطف أحد مواطنيها في أفغانستان

سيدني- أ ف ب- أعلن مسؤولون استراليون الأحد انهم يحاولون التأكد من تقارير عن خطف أحد المواطنين الاستراليين في أفغانستان، بعد أشهر على تحرير مواطنة استرالية تعمل في المجال الانساني.

وقال متحدث باسم الخارجية الاسترالية في بيان إن “السفارة الاسترالية في كابول تتحقق بشكل عاجل من تقارير عن خطف (مواطن) استرالي في كابول”.

واضاف انه لن يعطي مزيدا من المعلومات نظرا إلى طبيعة الملف.

وحذرت أستراليا رعاياها بعدم السفر إلى افغانستان، وقالت في بيان في ايلول/ سبتمبر انه لا تزال هناك تقارير عن ان “الإرهابيين يخططون لخطف (مواطنين) غربيين، بما في ذلك في كابول والمناطق المحيطة بها”. واضافت ان “عمال الإغاثة والصحافيين والعاملين في شركات اجنبية يمكن أن يكونوا هدفا لـ(عمليات) لخطف”.

في اب/ اغسطس، قامت القوات الخاصة الافغانية بتحرير استرالية ستينية تعمل في المجال الانساني خطفت في افغانستان.

واعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب وقتذاك أن كاثرين جاين ويلسن التي خطفت في 28 نيسان/ ابريل في شرق افغانستان استعادت حريتها.

واكدت أجهزة الاستخبارات الافغانية تحرير ويلسن خلال “عملية خاصة” نفذها عناصرها، من دون كشف اي تفاصيل اخرى.