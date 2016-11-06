توقيف مستشارين سابقين لرئيسة كوريا الجنوبية مع تصاعد الفضيحة السياسية

سيول- أ ف ب- اوقف مستشاران سابقان لرئيسة كوريا الجنوبية بارك غيون-هي الاحد في اطار التحقيق بشأن الفضيحة السياسية والمالية التي انهارت معها شعبيتها، وفق وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب.

والسبت، تظاهر عشرات الالاف في سيول مطالبين باستقالتها بعد ان تحملت مسؤولية الفضيحة وقالت انها لم تحترس من صديقتها المقربة شوي-سون سيل التي اوقفت الخميس بتهمة الاحتيال واساءة استغلال النفوذ نظرا لقربها من الرئيسة.

اوقف المستشار آن جونغ-بيوم بتهمة اساءة استغلال النفوذ ومحاولة الاكراه، اذ يشتبه في انه ساعد شوي في ابتزاز العديد من الشركات وتحصيل ملايين الدولارات منها لمؤسسات انشئت لصالحها.

وقال آن انه يتحمل مسؤولية “تقديم استشارة سيئة للرئيسة” وفق وكالة الانباء يونهاب.

واوقف كذلك المستشار جونغ هو-سيونغ الذي كان يعتبر الذراع اليمنى للرئيسة وعمل معها منذ 1998. ويتهم بالكشف عن معلومات سرية لشوي.

ومع اعترافها بخطئها، نفت رئيسة لكوريا الجنوبية التي تدنت شعبيتها الى 5% قبل سنة من انتهاء ولايتها، الشائعات التي سرت بشأن انتمائها الى طائفة دينية وانها اجرت في قصر الرئاسة طقوسا لتحضير الارواح.

وطالب الحزب الديمقراطي وهو حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، بتغييرات جوهرية وهدد بانه سينظم تحركا لارغام بارك على التنحي.