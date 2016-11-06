مقتل خمسة أشخاص بانفجار غاز في مدينة روسية

موسكو- القاهرة- (د ب أ)- أفادت تقارير إخبارية بأن خمسة أشخاص لقوا حتفهم الأحد جراء انفجار أنبوب غاز في أحد المباني السكنية بمدينة إيفانوفو الروسية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن وزارة الطوارئ الروسية أن الانفجار وقع فجر الأحد بأحد المباني السكنية بالمدينة، ما أدى إلى انهيار جزئي في المبنى أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة تسعة آخرين.

وأضافت الوزارة أنه تم إجلاء كافة سكان المبنى المتضرر من مكان الحادث ونقلهم إلى مركز إيواء مؤقت.

ويشارك نحو 350 شخصا من رجال إطفاء الحرائق والطوارئ، إضافة إلى 68 قطعة من الآليات، في إزالة آثار الحادث الذي بدأت السلطات المعنية بالتحقيق في ملابساته.