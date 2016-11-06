نشر منظومة “ثاد” الأمريكية يعرقل محادثات الدفاع بين سيئول وبكين

سيئول- الأناضول- توقفت جميع محادثات الدفاع رفيعة المستوى بين حكومتي الصين وكوريا الجنوبية على خلفية قرار الأخيرة نشر منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الأمريكية المتطورة “ثاد” على أراضيها.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء، عن مسؤول كوري جنوبي لم تسمه قوله إن قرار سيئول نشر منظومة “ثاد” الصاروخية على أراضيها أدى إلى توقف جميع محادثات الدفاع رفيعة المستوى مع بكين.

وأضاف المسؤول أن الاجتماع الرفيع المخطط له سابقًا بين وزير دفاع كوريا الجنوبية “هان مين كو” ونظيره الصيني “تشانغ وان تشيوان”، قد تم تعليقه.

كذلك سيتم تعليق محادثات السياسة الاستراتيجية العسكرية برئاسة مسؤولين على مستوى نائب وزير الدفاع المنعقدة سنويًا منذ عام 2011، وفق المسؤول نفسه.

وملمحًا إلى أن الصين أبدت فتورًا بشأن المحادثات، بيّن المسؤول أن بكين “لم توجه دعوة لوزير دفاع كوريا الجنوبية التي لم تطلب حكومتها بدورها عقد الاجتماع″.

ووافقت سيئول على نشر منظومة “ثاد” الأمريكية في يوليو/ تموز الماضي، للتعامل بشكل أفضل مع تطور التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية، وفقًا للوكالة نفسها.

وبينما تعتبر كوريا الجنوبية هذه الخطوة “وسيلة للدفاع عن البلاد على نحو أفضل”، تأتي معارضة بكين بشكل صارم وتعتبرها “تقويضًا لمصالحها الوطنية وزعزعة لاستقرار ميزان القوى في شمال شرق آسيا”.

ومؤخرًا، أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الخامسة، الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة من المجتمع الدولي، وخاصة كوريا الجنوبية، وألمح الرئيس الأمريكي باراك أوباما على خلفية ذلك إلى أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة.