كلينتون تتقدم على ترامب بفارق خمس نقاط في استطلاع رأي جديد

رويترز- أفاد استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه في وقت مبكر الأحد بأن المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون تتقدم بفارق خمس نقاط على منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وأضاف الاستطلاع الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست و(ايه بي سي) أن كلينتون حصلت على نسبة 48 في المئة مقابل 43 في المئة.

وكان استطلاع مماثل نشرت نتائجه يوم الجمعة أظهر أن كلينتون حصلت على 47 في المئة مقابل 44 في المئة لترامب.

وأشار الاستطلاع الجديد إلى أن كلينتون تحظى بميزة وهي أن 55 في المئة من داعميها يقولون إنهم يؤيدونها هي في الأساس لكن 43 في المئة فقط من ناخبي ترامب ذكروا أنهم يدعمونه فيما قال عدد أكبر ممن سيعطونه أصواتهم إنهم “يعارضون كلينتون في الأساس″.