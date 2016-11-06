القوات العراقية تقتحم أول الأحياء في شمال الموصل

نينوى- الاناضول- اقتحمت القوات العراقية، صباح الأحد، أول الأحياء السكينة في المدخل الشمالي لمدينة الموصل، في إطار العملية العسكرية الجارية لاستعادة المدينة من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي.

وقال العقيد أحمد الجبوري الضابط في قيادة عمليات نينوى (تابعة لوزارة الدفاع) للأناضول إن “قوات الجيش في الفرقة 16 اقتحمت حي السادة بعويزة، أول الأحياء السكنية في المدخل الشمالي للمدينة”.

وأضاف أن “القوات العراقية تخوض حرب شوارع مع عناصر التنظيم في الهجوم الذي بدأ من أكثر من محور على الحي”.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي).

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

واستعادت القوات المشاركة خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة تنظيم “الدولة الاسلامية”، كما تمكنت من دخول مدينة الموصل من الناحية الشرقية.