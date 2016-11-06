القوات الحكومية السورية تشن هجوما عنيفا على عدة جبهات غرب حلب

دمشق- د ب أ- شنت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها هجوما عنيفا على عدة جبهات غرب حلب.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية إن “جبهة 1070 شقة غرب حلب تشهد معارك هي الأعنف بعد وصول قوات النخبة في الجيش السوري التي يقودها العقيد سهيل الحسن والملقب بالنمر الى مدينة حلب فجر اليوم الأحد وأن معارك اخرى اندلعت على جبهة بستان الباشا وكذلك جبهة منيان”.

وأضاف المصدر ان الساعات القليلة القادمة سوف تشهد تطورات كبيرة على جبهات حلب عموما بعد حشد القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها استعدادا لمعركة حلب بعد فشل التهدئة التي أعلنتها روسيا يوم الجمعة الماضي”.

كما نفى المصدر العسكري السوري قطع طريق حلب دمشق في منطقة خناصر جنوب حلب.