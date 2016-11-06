مقتل قائد عسكري يمني موال للحكومة “الشرعية” بمحافظة حجة

صنعاء- د ب أ- قتل قائد عسكري موال للحكومة “الشرعية” الأحد في انفجار لغم زرعه الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بمحافظة حجة 123/ كم شمال غرب صنعاء/.

وقالت مصادر عسكرية في الجيش الوطني لوكالة الأنباء الألمانية إن العميد صالح الخياطي قائد اللواء 82 قتل في انفجار لغم زرعه الحوثيون وقوات صالح في منطقة حرض بمحافظة حجة.

يأتي ذلك في الوقت الذي اندلعت فيه معارك عنيفة وقصف مدفعي متبادل بين الطرفين في جبهتي حرض وميدي الواقعتين على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش الوطني شنت عدة هجمات على مواقع “المليشيات” في حرض وميدي لاستعادة السيطرة عليها بمساندة مقاتلات التحالف العربي.

وتشهد المناطق الحدودية في محافظة حجة معارك عنيفة، وقصفا متبادلا بين الحوثيين، وقوات الجيش الموالي للحكومة، منذ أكثر من عام ونصف، وخلفت اضرارا بشرية ومادية كبيرة، كما أدت إلى نزوح معظم المدنيين إلى مناطق بعيدة عن تلك المواجهات.