المرصد السوري: مقتل أربعة أطفال وإصابة 19 بقصف للنظام على روضة أطفال في الغوطة الشرقية

القاهرة- دمشق- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أربعة أطفال على الأقل وإصابة أكثر من 19 آخرين معظمهم من الأطفال جراء سقوط قذائف أطلقتها قوات النظام على أماكن في منطقة روضة للأطفال بمدينة حرستا في غوطة دمشق الشرقية.

وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه الأحد إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى في حالة خطرة.

وحسب المرصد، استهدفت الطائرات الحربية بثلاث غارات، مناطق في بلدة الميدعاني ومحيط وأطراف بلدة الزريفية الواقعتين بغوطة دمشق الشرقية حيث أدى القصف إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين بجراح.