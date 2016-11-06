فرنسا: يجب بدء المعركة ضد الدولة الإسلامية في الرقة بالتزامن مع عملية الموصل

باريس - رويترز – قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان الأحد، إن على التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية أن يبدأ المعركة ضد التنظيم المتشدد في مدينة الرقة معقله في سوريا بالتزامن مع عملية الموصل في العراق.

وقال لإذاعة أوروبا 1 “أعتقد أن هذا سيكون ضرورياً.”

وأضاف لو دريان -الذي تعد بلاده ثاني أكبر مساهم في التحالف ضد الدولة الإسلامية- أن معركة الموصل قد تكون طويلة ومعقدة إذ أن المتشددين يختبئون وسط السكان.