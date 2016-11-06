فلسطين تتهم إسرائيل بالاعتداء على “البيئة” في الضفة وغزة

رام الله - الأناضول – اتهمت سلطة جودة البيئة الفلسطينية (حكومية)، الأحد، إسرائيل، بممارسة سلسلة اعتداءات على البيئة الفلسطينية.

وقالت في بيان أصدرته بمناسبة “اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات المسلحة”، والذي يصادف السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، إن السلطات الإسرائيلية تمارس عدواناً غير معلن في استهداف الأراضي الفلسطينية وبيئتها”.

وأشارت في البيان الى ان” إسرائيل تهرّب نفاياتها إلى أراضي الدولة الفلسطينية، في مخالفة قانونية لاتفاقية بازل الدولية”.

واتفاقية بازل هي معاهدة دولية اعتمدت عام 1989 للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول.

وقالت السلطة، إن المستوطنات الإسرائيلية وجدار الفصل الذي تبينه إسرائيل في الضفة الغربية، يشكلان “تلوثاً بيئياً لأراضينا وتدميراً للتنوع الحيوي”.

كما اتهم البيان إسرائيل بتدمير البنية التحتية، ومصادر المياه والطاقة في قطاع غزة، خلال الحروب التي شنتها عليه خلال السنوات الماضية.

وذكرت أن إسرائيل تواصل “حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في مياه نهر الأردن، والثروات الطبيعية في البحر الميت، باعتبار فلسطين دولة شاطئية على مياه البحر الميت”.