مصادرة اعداد ثلاث صحف سودانية بعد مقالات عن ارتفاع اسعار الوقود

الخرطوم - أ ف ب – صادرت اجهزة الامن السودانية الاحد، كافة أعداد ثلاث صحف بعد ايام من نشر مقالات عن زيادة اسعار الوقود اعتبر انها تتضمن انتقادات للحكومة، وفق جمعية الصحافيين السودانيين.

وقالت الجمعية في بيان، ان عناصر جهاز الامن والمخابرات الوطني صادروا الاعداد الكاملة لصحف “الجديدة” و”التيار” و”الوطن” من دون اي تبرير.

وأضافت ان “هذا يندرج في اطار السياسة المعادية” للاعلام التي ينتجها الجهاز.”

واكد صحافيو “التيار” و”الجديدة” المستقلتين مصادرة اعدادهما.

وقال عثمان ميرغني رئيس تحرير “التيار”، ان عناصر جهاز الامن “جاءوا الى المطبعة باكراً هذا الصباح وصادروا كل اعداد الجريدة دون اي تفسير”. واضاف “لا اظن انه يوجد في الصحيفة ما يستدعي هذا التصرف”.

وقال رئيس تحرير “الجديدة” اشرف عبد العزيز، انه لم يتلق اتصالات من جهاز الامن تتعلق بتغطية ارتفاع اسعار المحروقات التي تعتبر مسألة حساسة نظراً للوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في السودان.

ولكنه اضاف انه في الواحدة فجراً (22,00 ت غ السبت) “صادر جهاز الامن كل اعداد الجريدة. لا نعرف لماذا فعلوا ذلك”.

يشكو الصحافيون السودانيون من مضايقات السلطات. ويتولى الرئيس عمر البشير الحكم منذ 1989.

والسودان في أدنى المراتب على قوائم حرية الصحافة.