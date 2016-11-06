مقتل سوري وإصابة 13 جراء سقوط قذائف على مستشفى عسكري بدمشق

دمشق – د ب أ – قصفت فصائل المعارضة السورية، مستشفى تشرين العسكري شمال شرق العاصمة دمشق .

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا ” الأحد، عن مصدر عسكري سوري قوله إن “13 شخصاً أصيبوا بجروح جراء سقوط قذيفتي هاون على المشفى “.

من جانبها قالت مصادر خاصة إن ” شخصاً قتل على الأقل وأصيب 13 آخرون في سقوط أربعة قذائف واحدة استهدفت مدخل الإسعاف في المستشفى .”

وأضافت أن الطيران الحربي السوري شن عدة غارات على الأماكن التي أطلقت منها قذائف الهاون في مدينة دوما.

ويقع مستشفى تشرين العسكري شمال شرق العاصمة دمشق ويبعد عن مدينة دوما حوالي 2 كم .

وكان المستشفى تعرض في مرات سابقة لقصف بقذائف الهاون .