مقتل جندي هندي على الحدود مع باكستان

نيودلهي – د ب أ- قال متحدث باسم الجيش الهندي الأحد، إن جندياً هندياً قتل وأصيب مدنيان ، وذلك عندما أطلقت القوات الباكستانية قذائف هاون عبر الحدود الفعلية التي تعرف بخط السيطرة في كشمير .

وقال المتحدث العسكري الهندي راجيش كاليا “تم إحباط محاولتي تسلل بمساعدة القوات الباكستانية في قطاع كريشنا في منطقة بونش “.

وأضاف ” قتل جندي لدى قصف القوات الباكستانية لمواقع هندية على طول خط السيطرة في كريشنا جاتي “.

وقال ” الجيش الهندي رد باستخدام نفس نوعية الأسلحة .ومازالت عمليات القصف وإطلاق النار مستمرة”.

ويشار إلى التوتر بين الدولتين ازداد عقب مقتل 19 جندياً هندياً في كشمير الشهر الماضي.

وقد اتهمت نيودلهي جماعة جهادية ،تقول أنها تعمل من باكستان ، بأنها وراء الهجوم ، ولكن إسلام آباد نفت التهمة.