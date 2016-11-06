نصف مليون سعودي يتعرضون للضرب من قبل زوجاتهم

الرياض ـ كشف مركز “واعي” للاستشارات الاجتماعية عن استقباله أكثر من نصف مليون شكوى من رجال تعرضوا للضرب من قبل زوجاتهم خلال الفترة الماضية.

وأفاد المركز بأنه تلقى آلاف الاتصالات من قبل سعوديين اشتكوا من تعرضهم للضرب من زوجاتهم في أوقات سابقة، مشيرين إلى أنهم كانوا يتكتمون على هذه الأمور حتى لا تتصعد القضايا ويقعوا في حرج، وتمّ تحويلهم إلى المستشارين المتخصصين في المركز لتقديم الاستشارة المناسبة لهم.

من جهته، أوضح المشرف العام على المركز، الشيخ عادل المطوع، أن المركز تلقى أكثر من 557 ألف حالة اتصال في الفترة الماضية، وهذا يدل على حاجة المجتمع إلى مثل هذه المراكز.

وكشف المطوع أن مركز “واعي” للاستشارات الاجتماعية، يسهم في تقديم خدماته المجانية في المجال النفسي والاجتماعي والتربوي لأكثر من أربعة وستين ألف حالة.

وأوضح أن المركز يعمل طوال أيام الأسبوع دون توقف، مبيناً أن لدى المركز سبعة وثلاثين مستشاراً ومستشارة من المتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية لخدمة أفراد المجتمع.