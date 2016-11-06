حجز قضية المعارض البحريني “علي سلمان” للحكم 4 ديسمبر

البحرين - الأناضول – قضت محكمة بحرينية الأحد، بتأجيل نظر القضية التي يحاكم فيها “علي سلمان” أمين عام جمعية الوفاق المعارضة المنحلة، بعدة تهم بينها “الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة”، إلى جلسة 4 ديسمبر/كانون أول للحكم مع استمرار حبسه.

يأتي هذا في أولى جلسات استئناف سلمان الحكم الصادر ضده في القضية والقاضي بحبسه 9 سنوات، وذلك بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف.

وقال “هارون الزياني” المحامي العام في بيان نشرته النيابة العامة البحرينية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” إن “المحكمة الاستئنافية العليا السادسة عقدت أولى جلساتها اليوم لنظر القضية المتهم فيها أمين عام إحدى الجمعيات السياسية ( في إشارة إلى سلمان دون أن يسميه) لارتكابه جناية الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد بها وباستخدام وسائل غير مشروعة، وجرائم التحريض على بغض طائفة من الناس، وعدم الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية”.

وأضاف أن “المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 4 ديسمبر 2016 للحكم مع استمرار حبس المتهم”.

وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، قضت محكمة التمييز بنقض حكم سجن سلمان، تسع سنوات، لإدانته بعدة تهم من بينها “الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد بها” وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف بهيئة مغايرة لنظر الدعوى مجدداً.

وكان سلمان قد صدر بحقه حكم في 16 يونيو/ حزيران 2015 بالسجن أربع سنوات ، لكن محكمة الاستئناف شددت الحكم في 30 مايو/أيار الماضي وزادت الحكم إلى تسع سنوات.

يشار إلى أن أمين عام “الوفاق” محتجز منذ 28 ديسمبر/ كانون أول 2014.

وسبق أن نفت “الوفاق” في بيان سابق التهم الموجهة لأمينها العام، مشيرة إلى أنه نفاها جملة وتفصيلاً، “ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقاً”.

وقضت محكمة بحرينية، في 17 يوليو/ تموز الماضي، بحل جمعية “الوفاق” الشيعية التي تُعد أكبر جمعيات المعارضة في البلاد، وتصفية أموالها.