أوباميانج عن رباعية هامبورج: أخطأت وأردت الاعتذار

لندن ـ اعترف الجابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانج، بارتكابه خطأ حينما سافر إلى إيطاليا بدون إذن ناديه بوروسيا دورتموند، متمنيا أن تكون رباعيته في هامبورج خير اعتذار.

وقال أوباميانج لشبكة “سكاي سبورت” عقب الفوز على هامبورج في البوندسليجا 5-2 وإحرازه لسوبر هاتريك: “ارتكبت خطأ وأردت الاعتذار للفريق والمدرب”.

وتابع صاحب الـ28 عاما “الجميع يعلم أن دورتموند عليه الفوز وحينما نفشل في تحقيق ذلك لأربع مباريات نبدأ في الشعور بالضغط، اعتقد أننا أبلينا بلاء حسنا”.

وأضاف عن مواجهة بايرن ميونيخ فور العودة من فترة التوقف الدولي “جاهزون، سنذهب للمشاركة مع منتخبات بلادنا وحينما نعود علينا أن نكون جاهزين لتلك المواجهة”.

يذكر أن بوروسيا دورتموند يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة، متأخرا بفارق ست نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر عقب عشر جولات.