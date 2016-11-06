أرسنال يفكر في شميت بديلاً لفينجر

لندن ـ قالت تقارير صحافية إنجليزية، إن نادي أرسنال اللندني يفكر في التعاقد مع مدرب باير ليفركوزن الألماني، روجير شميت، بدلاً من الفرنسي المخضرم أرسين فينجر.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي إكسبريس″ الإنجليزية، ينتهي تعاقد فينجر مع المدفعجية بحلول صيف 2017، ولم يتحدث الطرفان حتى الآن بخصوص التجديد.

ويسعى مسؤولو أرسنال للتعاقد مع مدرب قادر على قيادته للفوز بالبطولات، في ظل حالة الغضب التي تسيطر على الجماهير منذ الموسم الماضي، بسبب صيام فريقهم عن إحراز البطولات.

وكان شميت قد أكد في وقت سابق أنه يحب كرة القدم الإنجليزية، كما أنه لا يستبعد أن يتولى تدريب فريق إنجليزي في المستقبل، مشددًا في الوقت ذاته على سعادته بالتواجد مع ليفركوزن.

يذكر أن شميت الذي يرى في يورجن كلوب مدرب ليفربول، مصدر إلهام بالنسبة له، تولى تدريب باير ليفركوزن في صيف 2014، قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي.