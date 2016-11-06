وزير مصري يؤكد حق بلاده في اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادية

القاهرة - الأناضول – قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، الأحد، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الرئيسية ” إيجابي”، مؤكداً حق بلاده في اتخاذ اجراءات إصلاحية اقتصادية.

وأضاف قابيل، في تصريحات صحافية اليوم، على هامش مؤتمر بالقاهرة، أن من حق بلاده اتخاذ الإجراءات اللازمة لصحيح المسار الاقتصادي، في إشارة إلى قرار تعويم الجنيه نهاية الأسبوع الماضي.

وقرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتحدد سعره بناء على عوامل العرض والطلب، وذلك بعد فترة غير قصيرة من الترقب في الأوساط المالية.

وكان قابيل، أشار في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي إلى أن خفض سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار من شأنه تعزيز الصادرات المصرية بنسبة 10%.

وتراجعت حصيلة الصادرات السلعية المصرية بنسبة 16% إلى 18.7 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، بسبب تراجع الصادرات البترولية التي تشكل نسبة 30% من إجمالي الصادرات، تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 41% في المتوسط.

وأشار الوزير المصري، أن الوازرة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وتنميتها ليصل معدل النمو الصناعي إلى 8% بحلول عام 2020، لتصل نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي إلى 21%.