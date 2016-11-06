القوات العراقية تواصل عملياتها العسكرية في نينوى

الموصل - د ب أ- أفاد عسكريون عراقيون الاحد، بأن القوات العراقية واصلت تقدمها في محاور العمليات العسكرية للاسبوع الثالث على التوالي في اطار عملية “قادمون يا نينوى” لتحرير محافظة نينوى من سيطرة الدولة الاسلامية.

وقال النقيب وليد خالد من قوات الجيش العراقي، إن “قوات الجيش العراقي في الفرقة 16 اقتحمت منطقة السادة بعويزة شمالي الموصل أولى الاحياء السكنية من المدخل الشمالي لمدينة الموصل وتخوض القوات العراقية حرب شوارع مع عناصر التنظيم في الهجوم الذي كان من أكثر من محور على الحي الذي يعد أحد بوابات الموصل من محور الشمال “.

وأوضح أن” القوات العراقية تواصل اشتباكاتها في المحور الشرقي بالموصل، داخل أحياء الاخاء والبكر التي اقتحمتها القوات العراقية فجر اليوم أيضاً بالجهة الشرقية من المدينة “.

على الصعيد ذاته ، واصلت قوات الشرطة تقدمها من جهة الجنوب الغربي بعد تحرير ناحية حمام العليل وأن قوات الشرطة أصبحت الآن على مسافة ستة كيلو مترات عن حدود مدينة الموصل فيما تواصل فصائل الحشد الشعبي تقدمها من الجهة الغربية لمدينة الموصل وقطع إمدادات داعش العسكرية واستكمال تطويق مدينة الموصل من جميع الجهات.

وذكر بيان لخلية الاعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة أن مسؤول هيئة الحرب في تنظيم داعش مهند حامد ابو عائشة قتل اليوم مع عدد من معاونيه في ضربة جوية في منطقة يارمجة .