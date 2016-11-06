الوزير الفرنسي السابق فابيوس يدعو إلى اتفاق عالمي أكثر صرامة بشأن المناخ

مراكش - د ب أ – أكد وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس، رئيس قمة المناخ التي استضافتها فرنسا العام الماضي، أن هناك حاجة إلى اتفاقية عالمية أكثر صرامة لمجابهة التغير المناخي وضمان العدالة البيئية.

ودعا في مقابلة مع صحيفة “جورنال دو ديمانش” نشرتها الأحد، إلى ميثاق دولي للبيئة يعترف بالحقوق القضائية، ومن بينها الحق في بيئة صحية والحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمناخ.

وقال، قبل يوم من انعقاد القمة القادمة في مراكش بالمغرب، :” يتعين أن يكون كل مواطن قادراً على ممارسة هذه المبادئ بصورة أساسية في النظام القضائي”.

وأضاف :”لقد شكل اتفاق باريس نجاحاً استثنائياً، ولكنه ليس كافياً. وتدهور المناخ قد يصبح أكثر مأساوية، والأمور تسير بسرعة أكبر مما يتخيله معظم الناس″.

وقال :”هناك ضرورة لتطبيق الاتفاقية بصور صارمة وعاجلة: المرحلة المقبلة يجب أن تكون عام 2018 “.