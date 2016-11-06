العراق يعلن مقتل مسؤول هيئة الحرب بـ”الدولة” شرقي الموصل

بغداد - الأناضول – أعلن الجيش العراقي مقتل مسؤول هيئة الحرب في تنظيم “الدولة الاسلامية”، الأحد، في غارة جوية شرقي مدينة الموصل التي تشن القوات هجوماً واسعاً لاستعادتها من التنظيم.

في هذه الأثناء أعلنت مصادر عراقية مسؤولة عن تحقيق المزيد من التقدم على حساب “الدولة” باستعادة ثلاث قرى جديدة في أطراف الموصل.

وقالت خلية الإعلام الحربي التابعة للجيش العراقي في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن مسؤول هيئة الحرب في تنظيم “الدولة” مهند حامد إبراهيم العكلات الملقب بـ”أبي عائشة البيلاوي” قتل إلى جانب مجموعة من معاونيه في قصف جوي استهدف منطقة يارمجة شرقي الموصل.

ولم توضح الخلية فيما إذا كانت الغارة الجوية قد شنتها طائرات عراقية أو مقاتلات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

والموصل أكبر مدينة يسيطر عليها “الدولة” في العراق وسوريا ويتوقع مراقبون أن يدافع التنظيم بشراسة عنها في وجه حملة عسكرية تشنها القوات العراقية منذ الشهر الماضي لانتزاعها من المتشددين.

لكن القوات العراقية تقدمت بسرعة في المناطق المحيطة بالمدينة وتوغلت في الأحياء الشرقية وتواصل باضطراد انتزاع القرى والبلدات من التنظيم .

وفي سياق آخر أعلنت مصادر عراقية مسؤولة تحقيق المزيد من التقدم على حساب التنظيم باستعادة 3 قرى جديدة في أطراف الموصل.

من جهته، قال قائد الحملة العسكرية لتحرير الموصل الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان، اليوم إن قوات الفرقة العسكرية المدرعة التاسعة حررت قرية “الرزاقية” في محور الزاب من جهة الجنوب الغربي.

كما ذكر قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان، أن الشرطة تمكنت من تحرير قريتي “تل الهشيم”، و”أبو ملجم”.

وأشار جودت إلى أن قواته قتلت 13 من مسلحي “الدولة” خلال المعارك وفجرت سيارتين مفخختين، و11 حزاماً ناسفاً و23 صاروخاً محلي الصنع.

وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي).

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.