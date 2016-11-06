سجناء يحضرون قداس البابا في الفاتيكان

مدينة الفاتيكان – رويترز – حضر سجناء من مختلف أرجاء العالم قداساً خاصاً أقامه البابا فرنسيس الأحد، دعا فيه المجتمع لأن يثق بدرجة أكبر في إعادة التأهيل وإلى تحسين أوضاع السجون.

وقال البابا فرنسيس الذي كثيراً ما انتقد تداعيات النظام الرأسمالي المنفلت، إن الذين يعبدون قوانين أسواق المال هم سجناء فكرهم الخاص لأن الأسواق عادة ما تعاقب العناصر الأكثر ضعفاً في المجتمع.

وقال الفاتيكان إن نحو ألف سجين شاركوا في القداس بكنيسة القديس بطرس. وأضاف أن أغلبهم من سجون إيطالية والكثير منهم أجانب. وكانت هناك كذلك وفود من نحو عشر دول.

ورافقهم نحو ثلاثة آلاف من القساوسة والحراس والسجناء السابقين وأفراد أسرهم جاءوا من روما، لحضور يوم مخصص للسجناء في إطار احتفال الكنيسة الكاثوليكية بعام الرحمة الذي ينتهي في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال مسؤول من الفاتيكان إنه كان من بين الحضور أعضاء في عصابات المافيا يقضون عقوبات وفقاً لنظام السجن الانفرادي المشدد في إيطاليا لمشاركتهم في جرائم منظمة.

وبعد القداس طالب البابا مخاطباً عشرات الألوف في ساحة القديس بطرس، في عظة الأحد التقليدية بظروف سجن تحترم آدمية وكرامة السجناء.

ودعا كذلك إلى “الحاجة إلى نظام عدالة جنائية لا يقتصر على العقاب بل يعتمد على الأمل في إمكانية إعادة المذنب إلى المجتمع.”

وفي عام 2014 أفاد تقرير لمجلس أوروبا أن إيطاليا تعاني من ثاني أسوأ مشكلة تكدس في السجون الأوروبية بعد صربيا.