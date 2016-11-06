مقتل إعلامي سوري و12 مدنياً في قصف روسي على إدلب

حلب - د ب أ – قتلت الطائرات الحربية الروسية صحافياً سورياً، في غارة على بلدة الدانا في ريف إدلب الاحد .

وقال الإعلامي منار عبد الرزاق، إن عمار بكور والذي ينحدر من منطقة جبل الزاوية في إدلب قتل اليوم في قصف لطائرات حربية روسية استهدفت منطقة السوق في مدينة الدانا بريف ادلب الشمالي بالإضافة إلى إصابة مصور قناة أورينت السورية المعارضة بجروح .

وأشار إلى مقتل 12 مدنياً وجرح عشرات أخرين وحدوث دمار كبير بالممتلكات.

وأضاف عبد الرزاق ” يعتبر عمار بكور (30 عاماً) من اوائل الاعلاميين الذين كان لهم دوراً في الحراك في سوريا منذ انطلاقة بداية شهر آذار/مارس عام 2011، وكان رئيساً للهيئة الادارية في كلية الاعلام بجامعة دمشق ثم عمل مع عدد من وسائل الاعلام التابعة للنظام ومنها جريدة بلدنا قبل بداية الأزمة في سوريا ،ثم عمل مع مؤسسات إعلامية عربية ومنها قناة الآن وقناة أورينت وعدد من المواقع الالكترونية التابعة للمعارضة السورية” .

وقتل واعتقل المئات من الاعلاميين والناشطين السوريين على يد قوات النظام وفصائل المعارضة السورية المختلفة وتنظيم الدولة، ووحدات حماية الشعب الكردية في منذ اندلاع الاحداث ، واحتلت سوريا المرتبة الاولى في اعداد قتلى الصحافيين على مدى الأعوام الثلاث الماضية .