رئيس اركان الجيش الاميركي دانفورد يزور انقرة

انقرة - أ ف ب – وصل رئيس اركان الجيش الاميركي جوزف دانفورد، الى انقرة الاحد في زيارة غير معلنة لإجراء محادثات مع نظيره التركي، حسبما اعلن الجيش، في ما تشن قوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل عربية وكردية سورية مدعوم من واشنطن، عملية لطرد الجهاديين من الرقة.

ومن المقرر ان يجري دانفورد محادثات مع نظيره التركي خلوصي اكار، بحسب ما اعلن الجيش دون ان يكشف عن مزيد من التفاصيل. وذكرت قوات سوريا الديموقراطية سابقاً ان واشنطن وافقت على ان لا تلعب تركيا اي دور في معركة تحرير المدينة التي تعتبر معقلا لتنظيم الدولة الاسلامية.