بوتفليقة يعين اسلاميا رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

الجزائر- أ ف ب- عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحد الدبلوماسي والوزير الاسلامي السابق عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وذكر البيان ان 60 حزبا من اصل 70 ردوا على استشارة رئاسة الجمهورية بخصوص تعيين دربال، وان 47 ابدوا موافقتهم ورفضها 13 اما لشخص رئيس الهيئة أو للهيئة نفسها.

ودربال نائب سابق عن حزب النهضة الاسلامي (1997-2000) قبل ان يتم تعيينه وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان ثم مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، أما آخر منصب فكان سفيرا للجزائر لدى السعودية حتى عام 2016.

وتم استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في دستور 2016، كمؤسسة دائمة تخلف الهيئات المؤقتة التي كان يتم انشاؤها بمناسبة كل انتخابات.

ووفق هذا القانون الصادر في آب/ اغسطس الماضي فإن مهمتها الاساسية هي “مراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المرشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمرشحين”.

وتضم بالاضافة إلى الرئيس، 410 اشخاص نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم اختيارهم “بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني” طبقا للقانون الخاص بها.